Développement commercial de 8 M$ dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Une première pelletée de terre a été faite mardi à cet endroit afin de marquer le coup, et ce, même si les travaux de ce futur développement commercial sont entamés depuis quelques jours déjà.

La firme Idéal Développement de Saint-Jérôme et le Groupe Collette de Varennes en sont les principaux promoteurs, et visent le développement d'un terrain avantageusement positionné dans le secteur, évoquent-ils.

À cet endroit, dès la fin du mois de juin, seront ouverts une station-service Shell de même qu'un bar laitier «Maître glacier» et un Café-Dépôt.

Un peu plus loin, à l'intersection du boulevard Thibeau et de la rue Duvernay, un autre chantier poussera de terre dans les prochaines semaines, toujours avec les mêmes promoteurs, afin d'y bâtir deux autres phases, soit l'une proposant de la restauration et l'autre, des espaces de bureau.

Au total, le développement de ces trois phases commerciales est évalué entre 8 et 10 M$.

«Il y avait clairement un besoin ici, dans ce secteur», fait valoir Isabelle Collette, vice-présidente du Groupe Collette, qui indique que sa compagnie a également procédé à plusieurs développements dans la région, dont la construction des pompes à essence du magasin Costco sur le boulevard des Récollets.

Le marché des stations-service dans la région montréalaise étant présentement saturé, le promoteur étend plutôt ses activités dans différentes régions du Québec, là où les développements domiciliaires poussent et où les besoins se font de plus en plus sentir.

«Le terrain était particulièrement bien situé, et le secteur s'est développé à une telle vitesse depuis les dernières années. Pour nous, c'est aussi de voir le potentiel qu'il y a dans ces secteurs où les gens s'installent de plus en plus et où il faut offrir des services de proximité» fait valoir Marie-Andrée Lapierre, directrice de location chez Idéal Développement.

Le chantier de cette première phase devrait être terminé pour la fin du mois de juin. En ce qui concerne les deux autres phases, les promoteurs prévoient pouvoir ouvrir les portes de ces nouveaux commerces et places d'affaires à la fin du mois de septembre.