Faire connaître les emplois disponibles

Plus particulièrement, le projet vise à conscientiser les entrepreneurs à l'importance d'adopter des pratiques gagnantes pour assurer une attraction et une rétention de personnel. On veut aussi soutenir les entrepreneurs dans la mise en marché des emplois disponibles. À cet effet, des stratégies innovatrices concernant le recrutement de la main-d'oeuvre pourrait être proposées.

Identifier les emplois «cachés» et en faire la promotion afin de dynamiser le marché de l'emploi sur le territoire de la MRC Mékinac: voilà un autre objectif de cette campagne.

Concrètement, la conseillère en emploi et au suivi en entreprise du Carrefour entamera une tournée des entreprises, particulièrement celles qui connaissent des difficultés de recrutement, afin de leur proposer certaines actions spécifiques inhérentes à leur secteur d'activité.

Elle travaillera en collaboration avec les autres ressources de l'organisme et les partenaires du territoire, notamment l'agente de migration, afin de promouvoir les postes disponibles et les opportunités d'établissement sur le territoire pour de nouveaux travailleurs.

De plus, elle explorera diverses alternatives visant à répondre aux besoins des entreprises pour des emplois à temps partiel comme un projet de partage d'employés.

«Nous croyons que ce projet répond à un réel besoin des entrepreneurs de la MRC Mékinac, notamment les très petites entreprises qui sont laissées à elles-mêmes pour le recrutement de nouveaux employés», affirme la présidente du conseil d'administration de l'organisme, Geneviève Racine.

Le lancement de cette offensive a eu lieu chez Batterie Mauricie. Son président, Marc Bélisle, a souligné l'importance pour les entreprises de sortir des sentiers battus et de s'adapter afin d'assurer une rétention en emploi des employés productifs.

Il a salué l'initiative du Carrefour d'être à l'écoute des besoins des entreprises et de proposer des solutions concrètes aux problèmes de recrutement.

«La MRC Mékinac est fière de participer via son Fonds de développement du territoire à l'élaboration d'un projet porté par le Carrefour emploi Mékinac dont le but est de prévenir la perte d'emploi chez les nouveaux travailleurs et de promouvoir les entreprises oeuvrant sur son territoire.

Le Carrefour demeure un interlocuteur de premier choix afin de réaliser des partenariats porteurs de propositions s'inscrivant parfaitement à l'intérieur du plan d'action dont s'est récemment dotée la MRC», a conclu le préfet Bernard Thompson.