Baisse des réservations vers les États-Unis depuis le décret Trump

Ce décret, signé le 27 janvier et suspendu depuis le 3 février par la justice, ferme temporairement les frontières des États-Unis aux réfugiés et aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Yémen, Syrie, Libye, Somalie et Soudan).

Les réservations vers les États-Unis en provenance des sept pays visés ont chuté entre le 28 janvier et le 4 février de 80 % par rapport à la même période de l'an dernier, a relevé dans un communiqué la société ForwardKeys, qui analyse chaque jour quelque 16 millions de réservations dans le monde.

Plus globalement, les réservations à destination des États-Unis (sauf celles en provenance de la Chine et de Hong Kong, qui fêtent le Nouvel An chinois) ont baissé de 6,5 %.

En revanche les réservations depuis l'Europe de l'Est ont augmenté de 15,8 %.