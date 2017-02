Fondation Richelieu: une histoire de 100 000 $

Ces sommes proviennent essentiellement de la Campagne des oeuvres et du traditionnel Souper crabe et crevettes qui se tiendra cette année le 29 avril.

Les autorités de la Fondation ont donc profité de ce dîner pour présenter aux membres du Club Richelieu deux des organismes bénéficiaires des fonds recueillis par la Fondation: Camp plein air Ville-Joie et l'Office municipal d'habitation (OMH) de Trois-Rivières.

D'abord, le directeur général du Camp, Philippe Roy, est venu présenter les impacts positifs des camps de répit destinés aux jeunes issus des milieux défavorisés de la région. Ce projet a été mis en place grâce aux 100 000 dollars et plus versés au cours des cinq dernières années.

Ensuite, le conseiller au développement de l'OMH, Ludovic Wilmet, a parlé du projet de revitalisation du parc du quartier Adélard-Dugré, qui inclura une nouvelle patinoire extérieure. La Fondation Richelieu a participé à cette réalisation à la hauteur de 30 000 dollars.

Outre ces deux organismes, la Fondation Richelieu remet des sommes au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, à la Féerie de Noël Richelieu, à la Maison des jeunes Entr'Ados et à Anna et la mer. Dans le cadre du Vestiaire Richelieu, elle procède aussi à l'achat de plus de 300 paires de bottes d'hiver et de souliers pour la rentrée des classes, au bénéfice des jeunes vivant dans des familles à faible revenu.

La Fondation a profité de l'occasion pour présenter son nouveau conseil d'administration. Ainsi, Maxim Vézina succède à Paul Gloutnez à la présidence tandis que Didier Perrot occupera le poste de trésorier et Michel Jacques, celui de secrétaire. Ils seront entourés des deux administrateurs suivants, Philip Goyette et Guy Gagnon.