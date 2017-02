Et si ça vous arrivait? Testez vos connaissances

A) Non. Le commerçant est lié par l'entente conclue il y a quelques semaines et ne peut exiger l'application rétroactive d'une augmentation de ses tarifs.

Au moment de vous présenter dans l'établissement pour bénéficier des services décrits dans le forfait acquis par votre bienfaiteur au prix de 159 $, on vous indique que vous devrez payer un surplus de 30 $ en raison d'une hausse récente des tarifs.

Vous avez confié votre automobile à un réparateur, car vous avez remarqué des traces indiquant une perte de liquide de refroidissement dans la neige de votre espace de stationnement. Après examen, le commerçant vous informe que le radiateur et un joint d'étanchéité du moteur doivent être remplacés au coût d'environ 500 $.

Au moment de reprendre votre véhicule, le réparateur vous a plutôt présenté une facture de 1392 $. Selon ses explications, il s'est avéré, au cours des travaux, que la tête du moteur devait aussi être remplacée, car elle avait été endommagée par la surchauffe liée à la perte du précieux liquide.

En réponse à vos protestations, le réparateur précise qu'il a tenté vainement de vous rejoindre pour obtenir votre autorisation pour cette réparation imprévue. Il a cru bon de procéder tout de même puisque la tête du moteur avait déjà été démontée.

Non pas que vous contestiez la compétence de votre mécano de confiance, mais vous n'êtes tout simplement pas en mesure de payer sur-le-champ une telle somme. Reconnaissant qu'il s'agit d'un montant plus élevé que prévu, votre garagiste vous informe néanmoins que la politique de l'établissement consiste à retenir le véhicule jusqu'à paiement complet de la facture.

Question: Le commerçant a-t-il le droit d'agir ainsi?

A) Oui. Le droit de rétention du réparateur est un droit reconnu par le Code civil du Québec.

B) Non, si vous payez les 500 $ prévus à l'évaluation verbale, vous pouvez partir avec votre véhicule.

C) Non. Le réparateur doit libérer le véhicule et vous accorder, comme il se doit, un délai de 30 jours pour le paiement de la totalité de la facture.