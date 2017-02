Prix d'excellence Cecobois: le nouveau Tanguay se distingue

(Trois-Rivières) À l'occasion de la cinquième édition du gala des Prix d'excellence Cecobois, pas moins de 16 projets en bois d'exception furent récompensés cette semaine. Et dans la catégorie du bâtiment commercial de plus de 1000 mètres carrés, c'est Tanguay Trois-Rivières qui a décroché la palme.

Plus grand magasin d'Ameublements Tanguay à ce jour, cette succursale se veut un clin d'oeil réussi à l'histoire forestière de la Mauricie par l'utilisation d'une structure principale en bois lamellé-collé. Ce bâtiment se distingue par ses détails architecturaux élégants et raffinés, dont des colonnes en V en façade, sa structure aux détails raffinés et ses puits de lumière judicieusement positionnés.

L'intégration harmonieuse de la mécanique et de l'éclairage contribuent à rehausser la beauté de la structure en bois laissée apparente.

Des félicitations ont été adressées à l'équipe de projet: Coarchitecture, Nordic Structures, Les Consultants S.M., Therrien et Pomerleau, Ameublements Tanguay et Prorez.

Les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2013 à 2016. Parmi les 60 candidatures reçues, le jury devait choisir celles qui se démarquaient au niveau de la qualité du concept architectural, de la qualité du concept structural, de la qualité de l'exécution, de l'esthétisme, de la fonctionnalité et de l'intégration efficace du bois.

«Au cours des dernières années, le matériau bois a non seulement gagné en hauteur dans la construction, mais il a aussi gagné en crédibilité. Les préjugés s'estompent, les connaissances techniques se développent et les pratiques s'améliorent sans cesse, comme en témoignent la qualité et la quantité des projets mis en lumière», a commenté le directeur de Cecobois, Gérald Beaulieu.