Les affaires en bref

La MRC des Chenaux vient de nommer Céline Deraspe au poste de coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale Des Chenaux. Le défi de cet organisme est de stimuler la culture entrepreneuriale sur le territoire de la MRC, de générer des entrepreneurs et des entreprises, de soutenir la croissance et la survie de ces dernières et de générer plus de richesse pour la communauté. Mme Deraspe est bien connue dans son milieu. Elle a notamment oeuvré au sein de Forum Jeunesse Mauricie pendant sept ans et travaillé chez L'Appui Mauricie. Elle a aussi été responsable du Rassemblement provincial de la Marche mondiale des femmes.