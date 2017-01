Les affaires en bref

Le Service d'aide à l'emploi de l'UQTR présente un événement pour les étudiants et diplômés en administration, ingénierie et informatique. StagEmploi 2017, qui est organisé en collaboration avec l'École de gestion et l'École d'ingénierie de l'UQTR, se déroulera le 1er février, de 11 h à 16 h, à l'atrium du pavillon Ringuet ainsi qu'au hall Gilles-Boulet du pavillon Albert-Tessier sur le campus de Trois-Rivières. L'accès est gratuit et les visiteurs pourront rencontrer une cinquantaine d'employeurs exposants de diverses régions du Québec afin dé découvrir les possibilités d'emplois et de stages. Il est conseillé d'apporter avec soi un CV sur clef USB (pour l'inscription en ligne) et sous forme papier pour distribution sur place.