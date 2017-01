 Menace de blocus des sentiers de motoneige: Julie Boulet est très inquiète 

(Shawinigan) Le blocus des sentiers de motoneige dans la région et partout à travers la province causerait des impacts importants au tourisme hivernal, craint la ministre en titre et députée de Laviolette, Julie Boulet. Pour cette raison, elle souhaite vivement que les agriculteurs ne mettront pas leur menace à exécution.

Dans des conditions hivernales exceptionnelles, les adeptes de cette activité peuvent s'en donner à coeur joie depuis le début de l'hiver. Un conflit entre l'Union des producteurs agricoles et le gouvernement concernant la refonte du programme de crédit de taxes foncières risque toutefois de faire dérailler cette saison de rêve.

«La ministre du Tourisme est évidemment très préoccupée», commente Mme Boulet. «J'ai parlé au président de l'UPA et je pense toujours que ce n'est pas une façon de négocier les choses. M. (Laurent) Lessard vient d'entrer dans le dossier. On est toujours en discussion.»

«Un analyste, Luc Godbout, a été mandaté par le ministère de l'Agriculture pour faire des vérifications entre ce que dit l'UPA et ce que dit le ministère», rappelle la députée de Laviolette. «L'objectif de cette réforme était de diminuer la réglementation et les coûts pour la majorité des propriétés agricoles. Pour l'instant, l'UPA dit le contraire.»

La ministre espère que les agriculteurs laisseront le temps à M. Godbout de compléter son analyse avant de passer aux actes. Pour le moment, le blocus des sentiers est prévu le 6 février, partout au Québec.

«On souhaite que l'UPA ait l'ouverture de ne pas bloquer les sentiers de motoneige», prie la ministre. «C'est plus de trois milliards de dollars en retombées économiques au Québec. Nous avons toujours été

un royaume, des touristes débarquent chez nous. En plus, nous avons beaucoup de neige et les sentiers sont très beaux. On souhaite trouver une autre façon de dialoguer.»