Découvrir et promouvoir les produits d'ici

La Mauricie regorge de produits agroalimentaires de qualité préparés par des artisans dévoués. Tenue mardi à Trois-Rivières, la troisième édition de la Récolte des chefs 2017 a permis à plusieurs d'entre eux de se rencontrer afin de tisser des liens d'affaires et ainsi améliorer l'offre de produits de la région dans les restaurants et commerces.

Les représentants d'une dizaine de restaurants et de commerce ont participé à cette petite foire alimentaire tenue au restaurant Le Buck - Pub gastronomique. Sur place, on retrouvait une quinzaine de producteurs et de transformateurs de la région venus découvrir les produits.

«Année après année, la Récolte des chefs amène des retombées économiques significatives dans la région», affirme Jean-Nick Trudel, coordonnateur du comité agrotourisme et tourisme gourmand de la Mauricie et de la qualification MIAM.

«Grâce à cette initiative mauricienne, un bon nombre de produits régionaux se retrouvent désormais dans les menus et sur les tablettes d'entreprises agroalimentaires ayant une passion et un engagement certain envers l'achat local.»

Lancé en 2015, le logo MIAM assure aux consommateurs que les produits sont de la Mauricie. Deux ans plus tard, MIAM est utilisé par une soixantaine d'entreprises et ce logo se retrouve sur 200 produits.

«Ce logo est une source de fierté pour les artisans d'ici. Le MIAM vise à identifier clairement les produits de la région et permet de les mettre en valeur ainsi que les distinguer», ajoute Jean-Nick Trudel.

«S'identifier MIAM pour les entreprises gourmandes de la région, c'est miser sur le savoir-faire régional pour promouvoir l'achat local et développer une économie locale forte.»

Pour arborer le logo MIAM, les aliments doivent être entièrement élevés, pêchés, cultivés ou transformés en Mauricie.