Opitciwan: de la fibre optique à l'automne

(La Tuque) Un réseau de télécommunications sur fibre optique sera disponible à l'automne 2017 à Opitciwan. Ce nouveau service de télécommunications, qui verra le jour en novembre prochain, donnera à la population, aux institutions et aux entreprises accès à des services sécurisés et de haute fiabilité.

«Nous voyons enfin l'aboutissement d'un projet qui nous tenait tous à coeur. La fibre optique dans notre communauté est un pas de plus vers la modernité. Elle va nous permettre de nous sortir de l'isolement, d'améliorer la qualité de vie de la population et contribuera au développement économique», a déclaré Christian Awashish, chef d'Opitciwan.

Le Conseil des Atikamekws a confirmé que les coûts pour ce projet d'envergure sont estimés à un peu plus de 8 M$ et seront financés à hauteur de 5,1 M$ par le programme Un Canada Branché du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada (ISDEC), à quoi s'ajoute la contribution de 2,9 M$ des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC).

Pour réaliser ce projet, le Conseil prévoit le déploiement de câbles de fibre optique sur une distance de 200 km le long de la route d'Opitciwan afin de rejoindre le réseau public existant, le Réseau de communications Eeyou (RCE). Le RCE relie Saint-Félicien à la Baie-James sur le segment Chibougameau-Chamouchouane et dessert déjà les communautés cries et jamésiennes.

Afin de minimiser l'impact sur les milieux naturels, le projet prévoit l'enfouissement des câbles dans l'accotement de la route sur la presque totalité du tracé, à l'exception des 600 derniers mètres à l'intérieur de la communauté où les câbles seront installés sur les poteaux existants.

Enfin, le début des travaux est prévu en mai 2017. Les travaux s'échelonneront jusqu'en novembre 2017. Les premiers services résidentiels devraient débuter en juin 2018.