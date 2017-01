Fonds de diversification: un appui apprécié pour 10 entreprises

Cette aide du fonds permet la réalisation de projets d'investissement de près de 20,3 millions de dollars, dont 1 1460 000 $ à l'entreprise Paniers P&P de Saint-Pierre-les-Becquets. L'entreprise familiale reçoit 350 000 $ du fonds de diversification.

Le plan de l'entreprise est de doubler ses espaces d'entreposage et sa capacité de production, elle qui commercialise des paniers de carton, de bois et de plastique.

«L'aide sert à acheter une nouvelle machine, une assembleuse pour des paniers de carton qui transportent des fruits, des légumes. Le coup de main est bienvenu», déclare Mathieu Pépin, copropriétaire de la compagnie qui a relocalisé ses activités au coeur de Saint-Pierre-les-Becquets.

L'expansion de la compagnie entraînera l'ajout de deux postes à temps plein à la vingtaine d'employés en place. Avec une production accrue, la direction a des visées sur de nouveaux territoires.

«Actuellement, on est au Québec et une partie du Nouveau-Brunswick. On est aussi en Ontario, mais on veut aller plus loin avec les pêches du secteur de Niagara Falls. Avant, on manquait d'espace. Là, on est bon», ajoute Jacques Pépin, copropriétaire de cette entreprise.

C'est le ministre responsable du Centre-du-Québec, Laurent Lessard, qui a eu le bonheur d'annoncer le versement de ces subventions aux 10 entreprises retenues. Selon le ministre des Transports, ces projets vont contribuer à la création et à la consolidation de 105 emplois.

«Avoir de l'argent, c'est une chose. Mais avoir des entreprises qui osent, qui créent des emplois, c'est encore plus important», raconte le ministre Lessard lors d'une conférence de presse tenue chez PureSphera de Bécancour. Cette entreprise de recyclage de pièces d'appareils de réfrigération reçoit 193 465 $ provenant du fonds pour son projet de réalisation d'une étude de faisabilité dans le but d'implanter une usine de transformation à Bécancour.

Le maire Jean-Guy Dubois accueille évidemment avec joie l'annonce de ce soutien financier à 10 entreprises de la région.

«Je nage dans un petit bonheur ce matin (jeudi) en recevant des investissements et des emplois nouveaux», dit le maire Dubois, en soulignant qu'il rêve que le parc La Prade, où est située PureSphera, devienne un parc technologique environnemental.

La plus importante subvention accordée par le Fonds de diversification économique s'élève à 500 000 $. Cette somme est versée à Emblème Canneberge pour la construction d'une usine de conditionnement de la canneberge et l'acquisition de deux chaînes de traitement. L'investissement total est de 14,6 millions de dollars à Sainte-Eulalie.

Duo Énergie graphique - Lettreur Nord-Sud (230 000 $), Scierie Bois St-François (229 697 $), Échelles C.E. Thibault (217 875 $), Camion Carl Thibault (87 700 $), Société chimique Sunamco (81 250 $), Soudex Métal (62 500 $) et AEF Global (52 062 $) complètent le tableau des entreprises soutenues par le Fonds de diversification économique.