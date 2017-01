Déjeuner des intrapreneurs: 27 personnes honorées

(Shawinigan) La Communauté entrepreneuriale de Shawinigan et ses partenaires ont présenté mercredi le 6e Déjeuner des intrapreneurs. À cette occasion, 27 employés, bénévoles ou étudiants qui se distinguent par leurs qualités entrepreneuriales, telles que la créativité, la solidarité et le leadership, ont été honorés.

L'événement permettait ainsi de souligner leur apport exceptionnel au développement de l'organisation dans laquelle ils oeuvrent. Le maire de Shawinigan et porte-parole de la Communauté entrepreneuriale, Michel Angers, était sur place, au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan, pour remettre un certificat à chaque intrapreneur.

Créé en 2011, le Déjeuner des intrapreneurs a permis d'honorer à ce jour 143 personnes d'horizons variés. Celles-ci provenaient en effet d'organismes bénévoles, d'entreprises privées, d'entreprises d'économie sociale, ainsi que des secteurs publics et parapublics.

Les intrapreneurs honorés lors de la 6e édition sont Annie Tousignant, secrétaire, école des Bâtisseurs, Manon Lafontaine et Yves Bolduc, respectivement responsable et technicien en service de garde, école Immaculée-Conception, Marie-Josée Bibeau, responsable régionale RÉCIT et enseignante, Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice, Marielle Magnan, bénévole du projet Les P'tites bédaines pleines, école Antoine-Hallé, Maureen Désaulniers, intervenante en psychoéducation, SIT Mauricie, Marie-Josée Suzor, conseillère, développement économique et industrie, Service du développement économique de la Ville de Shawinigan, Nathalie Goudreault, responsable du service de garde, école Laflèche, Patricia Corriveau, agente de développement en entrepreneuriat, Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Maude Labrosse, chargée de projet, DigiHub Shawinigan, Véronique Touzin, coordonnatrice exécutive, DigiHub Shawinigan, et Vincent Mercier, étudiant au Collège Shawinigan.

Également, lors de l'événement, la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan s'est associée au Collège Shawinigan pour honorer 15 membres du personnel à titre d'intrapreneurs.

Il s'agit de Linda Barabé, Kalinka Bassaraba, Jean-Daniel Roberge, Laurent Boisclair, Marijo Cousineau, Nathalie Sirois, André St-Louis, Benoît Houle, Luc Grenier, Nancy Veillette, Vicky Lahaie Collins, Karine Langlais, Marie-Andrée Lavoie, Édouard McKenzie et Keziah Milette.