Cellulaire: un projet pour toute la Haute-Mauricie

Le conseil d'agglomération de La Tuque a adopté récemment une résolution d'appui à Ambra Solutions qui déposera en mars 2017, des demandes d'aide, pour financer le projet, au programme «Québec Branché» du gouvernement du Québec, et au programme «Brancher pour innover» du gouvernement du Canada.

«Ce qui est important de comprendre, c'est que l'annonce de ces deux programmes gouvernementaux en décembre nous a permis de modifier le projet initial. Il n'y a plus de phases au projet, on parle maintenant d'un projet global pour l'ensemble de la Haute-Mauricie qui regroupe les trois municipalités», a souligné le directeur économique et forestier de Ville de La Tuque, Patrice Bergeron.

Il a également fait savoir qu'Ambra Solutions faisait actuellement l'analyse de certains des secteurs ciblés par les programmes qui n'ont pas de services adéquats d'Internet et qui sont admissibles aux programmes.

«On parle des secteurs ruraux près du milieu urbain de La Tuque, du secteur de Parent, ainsi que des municipalités de Lac-Édouard et de La Bostonnais. Comme la solution pour offrir les services Internet à ces résidents est la technologie LTE, le service de téléphonie cellulaire vient avec», a commenté Patrice Bergeron.

Ce dernier a aussi spécifié que les trois municipalités de l'agglomération de La Tuque ne sont pas les porteuses du dossier, elles ont un rôle de soutien pour aider l'entreprise Ambra Solutions à réaliser le projet.

«C'est l'entreprise privée qui a l'expertise pour déployer les équipements et les opérer.»

Ambra Solutions travaille à développer un projet qui permettra d'offrir des services Internet et de téléphonie cellulaire sur la route 155 de Shawinigan jusqu'à Lac-Édouard, en passant par La Bostonnais, ainsi que sur une partie du territoire rural de Ville de La Tuque, incluant le secteur de Parent.

Toutefois, pour que le projet se réalise, on mentionne qu'il doit répondre aux critères établis par les programmes gouvernementaux, recevoir les fonds nécessaires à sa réalisation et prouver sa rentabilité à long terme.

M. Bergeron précise d'ailleurs à ce sujet «que ce n'est pas parce qu'un secteur a été ciblé par les programmes gouvernementaux, qu'il sera possible d'offrir le service, car le nombre de clients potentiels doit être suffisant pour justifier l'investissement».

Les gens d'Ambra Solutions présenteront la progression du dossier au conseil d'agglomération de La Tuque en février.

La Ville soutient également qu'en plus d'offrir une meilleure sécurité aux utilisateurs de la route 155 et de meilleurs services aux citoyens, ce projet permettra éventuellement d'éviter les ruptures de services en communications comme ceux vécus au cours des dernières années à plusieurs reprises à La Tuque en raison de bris sur la fibre optique. Le projet prévoit l'évaluation de la mise en place d'un lien de redondance pour éviter les coupures de services.

En ce qui concerne l'accès à la téléphonie cellulaire sur la route 155 Nord de l'intersection de la route de Lac-Édouard jusqu'à Lac-Bouchette, le dossier est plus complexe en raison de l'absence de résidences permanentes et de l'absence de fibre optique.

Des projets sont étudiés pour implanter la fibre optique de la Mauricie au Lac-Saint-Jean, qui pourrait permettre de déployer la téléphonie cellulaire ensuite. Par contre, cette portion de la route 155 n'est pas couverte dans le projet actuel de Ambra Solutions.

Rappelons que le maire de La Bostonnais, Pierre-David Tremblay, s'était plaint récemment qu'il avait été mis de côté, et il martelait son message que sa municipalité devait faire partie du projet.