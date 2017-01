112 nouveaux chalets en trois ans à La Tuque

«La Tuque est le territoire qui génère le plus d'inscriptions au tirage au sort des baux de villégiature privée chaque année au Québec. Cet engouement pour la région se reflète jusque dans la construction de nouveaux chalets. L'automne dernier, pour l'obtention des 14 nouveaux terrains rendus disponibles sur le territoire de La Tuque, 1057 personnes ont participé au tirage au sort de la SÉPAQ», a fait savoir l'organisation municipale.

La Ville estime que le bilan de 2016 est excellent. En plus de la multiplication des chalets, il s'est construit 12 maisons neuves à La Tuque au cours de la dernière année, soit une de plus qu'en 2015, ce qui porte le total à 30 nouvelles maisons construites sur le territoire de la municipalité au cours des trois dernières années.

«Au total pour l'année 2016, Ville de La Tuque a délivré 1508 permis, soit 69 permis de plus qu'en 2015. La valeur totale des permis émis en 2016 est de 20 877 489 $, soit 5,3 millions $ de plus qu'en 2015. En 2016, nous avons dépassé les chiffres de 2014, qui était une année exceptionnelle pour notre municipalité. Depuis trois ans, nous avons délivré 4444 permis pour des investissements d'une valeur de plus de 52,5 millions $. On peut dire que le secteur de la construction se porte bien à La Tuque en ce moment et nous en sommes très heureux», a souligné le maire de La Tuque, Normand Beaudoin.

Le secteur de la rénovation résidentielle n'est pas en reste. Il y a 496 permis qui ont été délivrés dans cette catégorie en 2016 pour un total de 1480 projets de rénovations résidentielles en trois ans.

«Ce sont des chiffres modestes, car nous sommes une petite municipalité de 11 000 habitants, mais pour nous c'est très encourageant comme résultats, parce qu'il n'y a pas eu de projets majeurs pendant cette période qui auraient gonflé les chiffres. Ces bons résultats sont liés à plusieurs petits projets initiés par les citoyens ou les commerçants. [...] Notre ville s'embellit et nous en sommes fiers», a commenté le maire Beaudoin.

L'administration municipale latuquoise s'attend à connaître encore une excellente année en 2017 en matière de permis de construction, puisque de gros projets sont annoncés, soit la construction de la nouvelle résidence pour aînés Les Bâtisseurs, ainsi que le projet de réaménagement du parc et des bâtiments du lac Saint-Louis.

L'Office municipal d'habitation a également un projet de construction de nouveaux logements qui pourraient voir le jour dès cette année.

De plus, la Municipalité lancera bientôt un nouveau programme d'aide à la revitalisation pour favoriser la construction de nouveaux bâtiments dans les espaces commerciaux vacants qui pourraient permettre de lancer de nouveaux projets dans le secteur commercial au cours des prochaines années.