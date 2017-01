 Société Laurentide et bourses entrepreneuriales: un mariage fructueux à Shawinigan 

(Shawinigan) Plus que jamais, les Bourses entrepreneuriales Shawinigan se retrouvent sur des assises plus solides grâce à l'engagement de Société Laurentide, au montant de 25 000 dollars. Ce don permettra à la Fondation des Anciens de Shawinigan de créer une troisième bourse annuelle de 5000 dollars, qui s'ajoutera à celles de 10 000 dollars de la Banque Nationale et de 5000 dollars de CGI.

Lors de la Soirée Gala de la Fondation des Anciens de Shawinigan qui aura lieu le 14 octobre prochain au Club de Golf Le Mémorial, et à laquelle plus de 150 personnes sont attendues, des bourses totalisant 20 000 dollars seront remises aux jeunes entrepreneurs qui auront soumis leur candidature, en plus de recevoir une plaque de reconnaissance de la part de leurs pairs.

D'ailleurs, le président de Société Laurentide, André Buisson, salue le courage et la détermination démontrés par ces jeunes entrepreneurs. Il se dit enchanté de se joindre à des entreprises aussi prestigieuses que la Banque Nationale et CGI.

Le président de la Fondation, Claude Hill, l'a remercié pour son implication concrète dans le milieu entrepreneurial, «d'autant plus que ce dernier est lui-même un exemple à suivre, provenant d'une famille entrepreneuriale de Shawinigan qui a superbement bien réussi».

Les jeunes entreprises intéressées à présenter leur candidature peuvent se procurer les formulaires d'inscription et les règles d'admissibilité auprès de la Fondation au www.lesanciensdeshawinigan.ca ou auprès de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan au www.ceshawinigan.ca.

Or, le lancement des Bourses entrepreneuriales Shawinigan s'inscrit justement dans les initiatives de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan qui, selon son directeur général Denis Morin, a permis à la Ville de se hisser comme chef de file au Québec pour le goût d'entreprendre chez les 35 ans et moins.

Finalement, M. Hill considère que l'appui inconditionnel du maire Michel Angers à l'endroit de l'entrepreneuriat à Shawinigan est un atout considérable.

«Il n'a pas ménagé ses efforts pour changer le cours des événements et pour ramener l'enthousiasme et l'envie de créer et d'investir à Shawinigan», a-t-il conclu.