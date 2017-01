Les affaires en bref

Le Nouvelliste Le Digihub s'entend avec une entreprise française

Le DigiHub de Shawinigan a récemment conclu une entente de partenariat avec le FIVE (Fablab Innovation Vitré Entreprise) de la ville de Vitré, en France. Leur collaboration permettra de faciliter les échanges technologiques dans la fabrication numérique via leur laboratoire de fabrication (fablab) respectif. On aperçoit ici le directeur général du Digihub, Philippe Nadeau, en train de signer l'entente internationale avec le groupe FIVE via Internet.

MRC de Maskinongé: appel de projets structurants



La MRC de Maskinongé lance un nouvel appel de projets en lien avec sa politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Ces projets doivent respecter certains critères d'admissibilité et doivent concerner directement la population de deux municipalités et plus pour que leurs promoteurs puissent espérer obtenir une subvention de la MRC. Les projets soumis doivent, entre autres, avoir la capacité de mobiliser les intervenants locaux, doter le milieu d'une structure ayant un effet multiplicateur créant un entraînement sur d'autres activités et améliorer la qualité de vie. Les Municipalités, les organismes municipaux et la MRC sont autorisés à déposer des projets. Ce programme s'adresse également aux organismes à but non lucratif, aux coopératives (sauf les coops financières) et aux organismes des réseaux de la culture, du patrimoine, de l'environnement et du communautaire couvrant totalement ou partiellement le territoire de la MRC de Maskinongé. La politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie découle du Fond de développement du territoire. Un comité d'analyse identifiera les projets à soutenir. La contribution maximale de ce programme est de 20 000 $ par projet. Une enveloppe de 82 000 $ est disponible pour cet appel de projets qui prend fin le 31 mars. Afin de valider l'admissibilité de leur projet ou pour recevoir de l'aide à la préparation de leur demande, les promoteurs peuvent entrer en contact avec Isabelle Bordeleau, agente de développement du territoire de la MRC de Maskinongé (819 228-9461 poste 3902, isabelle.bordeleau@mrc-maskinonge.qc.ca).

Agrandir Les membres de la famille Gervais impliqués dans L'Intermarché Réjean Gervais, soit Réjean et Normande Gervais ainsi que leurs fils Marc, Mario et Alain. Stéphane Lessard

Cure de rajeunissement pour l'Intermarché de Saint-Boniface

L'Intermarché Réjean Gervais de Saint-Boniface a récemment subi une importante cure de rajeunissement. Les améliorations apportées au commerce de la rue Principale ont nécessité un investissement d'environ 500 000 $. Selon un des propriétaires, Alain Gervais, la superficie du supermarché n'a pas été augmentée, mais la nouvelle configuration donne l'impression que oui.

Deux nominations à la Fondation prévention suicide les Deux Rives



Deux femmes de la région, Marianne Mathis et Carole Hubert, viennent d'être nommées au conseil d'administration de la Fondation prévention suicide les Deux Rives. Marianne Mathis est géographe de formation et directrice générale du Marché Godefroy de Bécancour. Native du Centre-du-Québec, elle vit à Trois-Rivières. La cause de la prévention du suicide lui tient à coeur parce que ce drame a touché plusieurs de ses proches. Carole Hubert est une femme d'affaires de la région de Louiseville depuis 36 ans. Elle est la propriétaire de la boutique ésotérique Le Papillon bleu depuis 2010 et organisatrice d'un salon qui porte aussi ce nom depuis 2012. Elle soutient financièrement le Centre de prévention suicide Accalmie depuis 2013 en remettant les fonds amassés lors de ce salon.

Samedis sportifs annulés jusqu'en mars