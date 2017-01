Plus d'un million $ d'investissement chez Club Piscine

(Trois-Rivières) La popularité croissante des meubles de jardin et des gazebos incite la direction de Club Piscine de Trois-Rivières à investir plus d'un million de dollars afin d'agrandir ses installations.

Le magasin spécialisé en vente de piscines, équipements d'entraînement physique, spas et meubles de jardins vient d'être agrandi de 6500 pieds carrés. La surface de vente passe donc à 28 000 pieds carrés.

Le commerce qui célèbre ses 65 ans cette année a connu une année très occupée en 2016.

Une croissance de 20 % du volume de vente a convaincu Serge Turmel de réaliser un projet qu'il mijotait depuis quatre ou cinq ans.

«La décision a été prise en février 2016, car les ventes étaient là. Les ventes étaient très bonnes pour les piscines, les meubles de jardin. Le temps de préparer le projet, on a lancé les travaux à la mi-août et on a fini le 23 décembre», explique M. Turmel, propriétaire du commerce depuis 2000.

La superficie supplémentaire permettra entre autres de miser sur une salle d'exposition beaucoup plus spacieuse, donc plus garnie en terme de tables de terrasse, de balançoires, de spas et de gazebos.

Cette portion des affaires de Club Piscine croît d'année en année: elle représente 35 % des ventes de l'entreprise trifluvienne.

«L'économie étant ce qu'elle est, les gens voyagent moins, mais s'installent mieux dans leur cour. Une semaine de vacances pour une famille de quatre personnes, c'est pas long que tu atteins les 5000 $ ou 6000 $. À ce prix-là, tu fais ta cour», analyse M. Turmel.

Patricia Boisvert, la directrice du magasin, confirme que les gens sont nombreux à vouloir une cour bien aménagée.

«On est loin de la table de résine blanche. Maintenant, les gens arrivent avec leur plan de cour et ils investissement 7000 $, 8000 $, 10 000 $. C'est leur espace de vie.»

L'ajout de superficie permet également un réaménagement intérieur.

Toute la section réservée aux piscines et aux produits sera concentrée, un laboratoire d'analyse s'ajoutant aux deux déjà disponibles.

Cet agrandissement entraînera l'embauche de quatre à six employés supplémentaires.

Actuellement, Club Piscine mise sur 20 employés permanents. Quelque 40 employés saisonniers s'ajoutent à l'équipe de base.

Belle année à venir

Les prévisions budgétaires de Club Piscine pour 2017 font état d'une croissance variant de 10 % à 15 %.

La popularité des produits offerts et la qualité du service à la clientèle continueront de faire leur part pour faire grimper le chiffre d'affaires.

Mais Serge Turmel compte aussi sur un achalandage en hausse dans ce secteur de Trois-Rivières, avantageusement situé entre l'artère commerciale du boulevard des Récollets et le District 55, un secteur qui a fait partie de ses réflexions.

«J'ai pensé y aller, mais investir dans un magasin neuf, ça aurait pu coûter cinq ou six millions de dollars. Mais on reste ici: Costco a investi pour l'essence, WalMart a investi, on est dans le coeur du trafic. En plus, on sent un vent de renouveau sur Gene-H.-Kruger.»

Serge Turmel fait ainsi référence aux travaux en cours chez ses voisins. Le garage Charles Turcotte et le comptoir de crème glacée l'Étoile polaire font également des travaux d'agrandissement.

Selon la Ville de Trois-Rivières, les permis de construction délivrés à ces deux entreprises sont de l'ordre de 285 000 $ et de 100 000 $.