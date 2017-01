Les affaires en bref

La Chambre de commerce et d'industrie du Haut Saint-Maurice (CCIHSM) a souligné la nouvelle année avec ses membres et leurs employés, mercredi à Place du parc, lors de l'incontournable soirée «Tchin Tchin». Plus de 120 personnes ont pris part à l'événement.

La présidente de la CCIHSM, Mélanie Ricard, en a profité pour inciter les membres à continuer de tisser des liens entre eux dans la prochaine année.