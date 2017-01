 Gala Mauriciennes d'influence: la période des mises en candidature est lancée 

Les personnes désireuses de déposer la candidature de femmes qui font une différence dans leur milieu sont donc invitées à le faire d'ici le 3 mars prochain en se rendant au www.mauriciennes.ca.

Le gala, qui aura pour thème cette année Femmes du monde, femmes d'ici, se déroulera sous la présidence d'honneur de Mélanie Thiffeault et Marie-Josée Tardif, deux anciennes récipiendaires.

Des femmes seront honorées dans les catégories suivantes: Art, culture, loisir, tourisme et sport; Développement territorial, affaires et économie sociale; Éducation; Environnement, agriculture et agroalimentaire, Politique et Santé, services sociaux et communautaire.

Trois finalistes seront annoncées dans chacune des catégories un mois avant le gala. Le gala est organisé par la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie en partenariat avec le regroupement des Amazones d'Afrique et du monde.