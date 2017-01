Gala Radisson: nécessaire reconnaissance

«Le développement de Trois-Rivières et de la région passe par les entrepreneurs. Ce sont eux qui créent les emplois. Le gala demeure un moment pour leur dire que c'est important ce qu'ils font. Sinon, à quel moment on le ferait?»

Quelque 28 femmes et hommes d'affaires et entreprises sont au nombre des finalistes au sein de 10 catégories du gala. Ce dernier récompensera entre autres les entreprises de services à la communauté et de restauration, l'industrie touristique, l'innovation et les technologies, l'employeur de choix ainsi que la relève d'affaires ou professionnelle.

Le gala Radisson réserve également cinq prix remis dans cinq catégories sans finalistes. L'ambassadeur du centre-ville, l'investissement, le coup de coeur (fierté régionale) ainsi que les personnalités féminine et masculine seront connus le 17 février.