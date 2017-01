Du kombucha made in Shawinigan

Partenaires dans cette aventure ainsi que dans la vie, Myriane Lefebvre et Martin Désaulniers ont décidé de démarrer leur propre entreprise, Quetzal kombucha, en raison de la demande grandissante pour cette boisson fermentée à base de thé au Québec et le peu de produits locaux offerts sur le marché.

Quetzal kombucha constitue d'ailleurs la seule entreprise du genre en Mauricie. Leur projet a nécessité un investissement d'environ 25 000 $.

«C'est un produit qui gagne en popularité. Aux États-Unis, il y a environ 50 % des gens entre 18 et 35 ans qui en consomment. C'est une vague qui part de la côte ouest américaine et qui s'en vient ici. Comme les Québécois sont de nature épicurienne, ça gagne le Québec présentement», explique Martin Désaulniers, qui est diplômé des HEC en marketing et gestion d'entreprise.

Alors que M. Désaulniers s'occupe plus du côté business de l'entreprise, c'est sa compagne qui est responsable de l'aspect création des produits. Elle a d'ailleurs été initiée à la fabrication du kombucha il y a plusieurs années par sa mère, qui en faisait de façon artisanale pour sa consommation personnelle. C'est elle qui a fait découvrir cette boisson à son conjoint lors d'une chaude soirée de l'été 2015.

«Il a tout de suite aimé ça. Il a dit qu'il voulait en acheter tous les jours. Je lui ai répondu que ça allait commencer à coûter cher et que l'on devrait en faire. Il m'a alors regardée, sceptique, et m'a demandé: ''De quoi tu parles? Tu es capable de faire ça?'' Je lui ai répondu que oui et on s'est mis à en faire. Tranquillement, on l'a fait goûter à nos amis et plusieurs nous demandaient s'ils pouvaient en acheter», raconte celle qui est titulaire d'un DEC en biotechnologies.

La gamme de produits de l'entreprise shawiniganaise compte trois saveurs soit: Kurcuma Sutra (mangue et curcuma), Vert de Mer (pomme verte et spiruline) et Cerise de Chine (litchi et citronnelle).

Pour l'instant, ils sont en vente à la microbrasserie Le Trou du Diable (Shawinigan), au 462 Tamarac (Shawinigan), à la microbrasserie À La Fût (Saint-Tite), au magasin Chez Méo (Saint-Élie-de-Caxton) et à la boulangerie artisanale Tous les jours dimanche (Shawinigan).

L'entreprise a établi son quartier général en plein coeur du centre-ville de Shawinigan, soit dans un local situé au coin de la 4e rue de la Pointe et de l'avenue Mercier. Une boutique ouverte au public devrait y être inaugurée au cours des prochains mois.