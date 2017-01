Drysnake passe en mode séduction

(Trois-Rivières) David Desharnais, Mathieu Perreault et Mark Barberio l'ont tous déjà adopté: pendant la saison estivale, ces joueurs de la Ligue nationale de hockey utilisent un sac de sport de la compagnie Drysnake, à leur retour dans le vestiaire au terme de leurs entraînements sur la patinoire.

Mais les dirigeants de l'entreprise ayant pignon sur rue à Trois-Rivières en veulent plus. Cette année, leur mission première vise à placer leurs produits sur les tablettes des détaillants et mettre sur pied une véritable production de masse.

Depuis 2014, les actionnaires Jean-François Vézina et Pierrot Lebel ont vendu près de 2000 sacs, la plupart destinés pour les adeptes de hockey, le reste de la production étant divisée dans d'autres sports.

Drysnake mise sur des clients un peu partout au Québec, mais également au Canada anglais, aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Les sacs de la compagnie trifluvienne sont dotés d'un système de ventilation pour éliminer les mauvaises odeurs. Ils se vendent entre 200 et 250 $ puisqu'il existe désormais deux types de format.

«On a doublé notre production chaque année depuis trois ans et nous voulons maintenir ce rythme pour 2017», expose M. Vézina, qui ne cache pas son optimisme face à l'atteinte de cet objectif.

«Nous sommes rendus au point où il faut aller chercher le monde, les séduire. Ça nous prend une meilleure présence sur les réseaux sociaux et chez les commerçants. On est très près d'y parvenir, car une fois qu'on gagne un client, on ne le perd pas. Le taux de satisfaction est très élevé.»

Vrai que l'entreprise, dont le produit est breveté, a fait des pas de géant depuis ses premiers balbutiements au début de la décennie. Son déménagement de Soresto vers un local plus grand de la rue des Érables, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, a permis à Jean-François Vézina et Pierrot Lebel d'optimiser la production. Les deux hommes d'affaires ont aussi été en mesure de créer un réseau de contacts et une clientèle fidèle.

Une équipe de hockey mineur de l'Alberta a acheté des sacs pour tous ses joueurs récemment. L'entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR, Marc-Étienne Hubert, attend quant à lui la livraison de son premier sac aux couleurs de l'équipe qu'il dirige.

«L'une des prochaines étapes vise à établir les idées de marketing. Parce que dès qu'il y aura un flot du côté des ventes, on engagera nos premiers employés», mentionne M. Vézina, qui bénéficie de l'appui de plusieurs de ses proches dans l'aventure.

Lui et M. Lebel travaillent aussi avec deux nouveaux partenaires depuis quelque temps. Stéphane Elliott et Caroline Morasse ont rejoint la petite équipe afin de plancher sur les projets à venir. Les soirs de semaine et les week-ends sont passablement occupés, mais le progrès est perceptible.

«Drysnake commence à prendre de l'expansion. Si on déniche un fournisseur de sac au Québec pour nous concentrer sur l'assemblage, on sera en voiture. Car chez nous, tout est fabriqué au Canada. On conçoit tout, de A à Z. Même la couture.»