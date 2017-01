Données démographiques: Trois-Rivières sauve la mise

de 146 citoyens. C'est le Haut Saint-Maurice qui affiche la plus forte baisse, avec 214 habitants en moins. À La Tuque, la population est passée de 10 995 à 10 814 personnes, pour une perte de 181. La MRC de Nicolet a connu un recul non négligeable de 142 citoyens. Il faut dire qu'à elle seule, la Ville de Nicolet a perdu 33 personnes.

Au chapitre de l'amélioration dans cette MRC, Saint-Pierre-les-Becquets arrive au second rang avec une hausse de 23 personnes. Son maire Yves Tousignant attribue cette croissance par les services de proximité, la relance de l'aréna, une bibliothèque attirante «d'une classe quasiment urbaine», et un élan de dynamisme. Et il souligne au passage la construction de condos et la présence du fleuve.

À Saint-Tite, la population vient de grimper à 3762 habitants (+12) tandis qu'à Saint-Élie-de-Caxton, le différentiel est de +6, pour un total de 1969 citoyens, dont le plus illustre est Fred Pellerin.