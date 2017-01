 Entente entre Visa et Walmart: la FCEI craint pour les plus petits commerçants 

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) craint que l'entente conclue entre Walmart Canada et Visa sur les frais imposés aux commerçants ne se traduise par des coûts supplémentaires pour les plus petits entrepreneurs.

M. Kelly rappelle que les émetteurs de cartes de crédit et les institutions financières vont habituellement compenser ailleurs toute perte de revenus éventuelle. La FCEI veut donc s'assurer que les petits commerçants ne feront pas les frais de cette entente spéciale créée pour un seul grand marché.

On ignore encore les détails de cette entente «confidentielle» annoncée jeudi, qui met un terme à un litige de plusieurs mois entre les deux géants. Mais le président du regroupement d'entreprises canadiennes, Dan Kelly, croit que Walmart a pu négocier une baisse des frais que lui impose Visa, ce qui pourrait selon lui avoir un impact sur les plus petits commerces.

La FCEI, qui représente plus de 109 000 entrepreneurs au pays, poursuivra ses négociations avec Visa et d'autres émetteurs de cartes de crédit afin d'obtenir une baisse des frais imposés aux petites et moyennes entreprises, a ajouté M. Kelly.

Walmart soutient qu'elle paie plus de 100 millions $ par année pour que ses consommateurs puissent utiliser des cartes de crédit de divers émetteurs, et le détaillant jugeait que les frais exigés par Visa étaient trop élevés. En juillet dernier, le géant a décidé de refuser les cartes Visa dans ses trois magasins de Thunder Bay, en Ontario; en octobre, il étendait cette directive à ses 16 magasins du Manitoba.

Visa a alors offert à ses détenteurs de cartes au Manitoba et à Thunder Bay des récompenses s'ils allaient magasiner ailleurs que chez Walmart. Le détaillant, de son côté, menaçait d'étendre graduellement à ses 400 magasins au Canada le boycottage des cartes Visa.

Vendredi, tous les magasins Walmart au Manitoba et à Thunder Bay avaient renoué avec la carte Visa.

Une porte-parole de Visa a précisé que l'entente conclue avec Walmart ne concerne que ce détaillant et ne touche pas les autres commerces. «Comme nous l'avons annoncé plus tôt, nous avons souvent modifié au Canada le taux (des frais imposés aux commerçants) afin que les entreprises puissent réduire leurs coûts», a soutenu Carla Hindman dans un courriel.