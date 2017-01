Lucyporc: l'entente de partenariat est finalisée

(Yamchiche) Le 31 décembre 2016, la direction d'Olymel et les dirigeants du Groupe Robitaille ont procédé à la clôture de la transaction annoncée en novembre 2015 dans le cadre d'un partenariat 50-50 dans Lucyporc, une entreprise de transformation de porc située à Yamachiche et spécialisée dans les produits de qualité supérieure.

C'est dans ce contexte qu'en août 2016, Olymel et Groupe Robitaille dévoilaient un projet d'investissement de 80 millions de dollars pour l'agrandissement et l'augmentation des capacités de production de l'usine ATRAHAN, division d'Olymel à Yamachiche et la fusion des activités de cette dernière avec celles de l'usine de Lucyporc dans la même localité.

«La clôture de cette entente de partenariat a été un travail de longue haleine et cette conclusion permet autant à Olymel qu'à Groupe Robitaille de mettre en oeuvre une vision audacieuse de développement, bénéfique à nos deux entreprises. C'est un signe de confiance dans le plan d'affaires que nous avons élaboré en commun pour faire de la division d'Olymel à Yamachiche et du partenariat dans Lucyporc, une référence mondiale dans le marché des produits à valeur ajoutée», a commenté le président-directeur général d'Olymel s.e.c., Réjean Nadeau.

«Je remercie tous ceux tant chez Groupe Robitaille que chez Olymel qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce partenariat voit le jour et permette de conjuguer la croissance et l'excellence. Nous nous donnons ainsi les moyens de relever les défis du marché et d'encore mieux répondre aux exigences de nos clients partout dans le monde», renchérit-il.

Le projet de développement au coeur de ce partenariat prévoit l'agrandissement et le réaménagement de la division d'Olymel à Yamachiche et la mise sur pied d'un deuxième quart de travail permettant de doubler le volume de production.

Une fois les travaux d'agrandissement complétés, soit dans un peu moins de trois ans, les activités de l'usine de Lucyporc de la même localité pourront être fusionnées à celles d'ATRAHAN, division d'Olymel.

L'établissement regroupera alors les 360 employés de cette dernière et les 430 employés de Lucyporc, en plus de créer 350 nouveaux emplois, faisant de cette usine une des plus importantes entreprises du secteur agroalimentaire au Québec.

«Groupe Robitaille et la direction de Lucyporc se réjouissent que la conclusion finale de cette entente puisse contribuer à libérer les forces et les synergies de ce partenariat d'affaires, permettant la mise en commun de nos expertises et de nos savoir-faire au profit des deux partenaires», a souligné le président du Groupe Robitaille, Claude Robitaille.

Selon lui, Groupe Robitaille saisit ainsi l'occasion de pousser encore plus loin la production de produits à valeur ajoutée nécessitant le respect de cahier de charges précis comme dans le cas des marques Mugifugi et Nagano de Lucyporc.

«Nous sommes persuadés que le partenariat avec Olymel viendra renforcer notre capacité à maintenir des standards de qualité élevés, tout en nous permettant de conquérir de nouveaux marchés. Je remercie les dirigeants d'Olymel et j'invite tous les employés de Lucyporc à participer pleinement à la mise en oeuvre de ce partenariat», a-t-il conclu.