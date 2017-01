Le Broadway Pub vendu

Depuis le 1er janvier, la microbrasserie appartient à Marc Ducharme, qui y oeuvre comme brasseur depuis son ouverture, et à ses associés Jean-Luc Marchand et Élyse Villemure. Le pub a quant à lui été vendu à Sébastien Bussière, qui y travaille comme serveur depuis une dizaine d'années. Il chapeautera également les activités de la salle de réception située au troisième étage. Pour l'instant, Marc Ménard demeure propriétaire des édifices. Ce dernier laissera par contre toute la place à ses successeurs dans les prochaines semaines.

«Ça fait 25 ans que je travaille ici. J'ai commencé à 18 ans, je suis devenu actionnaire à 21 ans et j'ai racheté les actions de mon associé de l'époque 10 ans plus tard. C'est à ce moment que nous avons parti la microbrasserie. J'étais donc dû pour de nouveaux défis», raconte celui qui fait également partie du groupe d'actionnaires des Cataractes de Shawinigan.

Oeuvrant déjà dans le domaine de l'immobilier depuis plusieurs années - il est propriétaire de 150 unités de logement dans la région de Shawinigan - il compte se concentrer sur ces activités au cours des prochains mois... à moins qu'une opportunité d'affaires intéressante se présente à lui.

«Pour le moment, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je suis pas mal plus dans les inventaires», lance-t-il en riant.

L'ancien propriétaire n'a pas voulu dévoiler le montant de la transaction.

Même s'il ne recherchait pas activement un acheteur, M. Ménard avoue tout de même qu'il réfléchissait à se départir de l'établissement de l'avenue Broadway depuis un an ou deux. C'est en discutant avec les nouveaux propriétaires au cours des derniers mois qu'il s'est rendu compte de leur intérêt. Il en est donc venu à la conclusion qu'il avait trouvé des successeurs qui sauront amener le Broadway Pub vers de nouveaux sommets. Ces derniers ont d'ailleurs une vision bien précise de ce qu'ils entrevoient pour l'avenir et la présenteront prochainement lors d'une conférence de presse.

«C'est un vent de changement, un vent de nouveauté. Sébastien (Bussière) a de bonnes idées pour le pub, mais je vais lui laisser l'opportunité de les présenter. C'est la même chose du côté de la microbrasserie», laisse-t-il tomber.

Une institution

L'établissement est une véritable institution du night life shawiniganais et a vécu de nombreuses transformations an cours des années. Jadis une simple discothèque, il s'est transformé en pub et en microbrasserie en 2006 lorsque M. Ménard en est devenu l'unique propriétaire. Ce dernier avait alors investi environ trois quart de million de dollars dans cette aventure. Ce pari s'est avéré payant, car la microbrasserie a connu un succès quasi instantané. S'ajoutant au Trou du diable, le Broadway a fait en sorte que Shawinigan est devenue une destination prisée des amateurs de bières.

D'autres importants investissements ont été faits en 2011 et 2015 afin que le Broadway poursuive sa croissance. La production des bières élaborées par le nouveau propriétaire Marc Ducharme a suivi une pente ascendante tout au long du règne de M. Ménard.

La microbrasserie et le pub emploient présentement une trentaine de personnes. M. Ménard assure que la transaction n'entraînera aucune perte d'emploi.