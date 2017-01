À surveiller en 2017

Marie-Pier Matteau

La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières est de plus en plus impliquée dans le milieu en assumant des rôles qui la propulsent au niveau de la région. Non seulement agit-elle comme coordonnatrice pour le Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie, mais l'ancienne directrice générale de Femmessor-Mauricie occupe aussi la présidence du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie, une fonction qui l'amène à participer à des rencontres à saveur provinciale.

Carl Gravel

L'homme d'affaires sera au coeur de l'action économique en région alors que l'année 2017 en sera une de grandes transformations pour son Hôtel Delta Marriott de Trois-Rivières, quand on y ajoute tous les autres projets tels que l'agrandissement de l'hôtel, l'évolution de l'offre de restauration ainsi que l'expansion et la rénovation du nouveau Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI). Ces travaux débuteront après le dégel printanier et coïncideront avec la fin de la remise à neuf des chambres existantes. Il est également impliqué dans la nouveau Tennis 3R.

Nicolas Déry

En 2016, le propriétaire de l'entreprise Produit de nos grand-mères, à Saint-Séverin, a dû composer avec un incendie qui a complètement ravagé son usine de production. La prochaine année sera déterminante par rapport à la reconstruction des installations.

Claude Lessard

Même si sa cinquantaine d'employés syndiqués sont en grève depuis le 1er avril 2015, le président de Delastek, Claude Lessard, poursuit le développement de son entreprise de Shawinigan grâce, entre autres, à un nombre équivalent de travailleurs non syndiqués. Reste à voir si la nouvelle année sera celle d'un règlement ou, encore, d'une expansion autre que celle en cours aux États-Unis et en Chine.

Daniel Archambault

Le vice-président de direction et chef de l'Exploitation, division des Produits industriels, chez Kruger, sera aux premières loges pour le début de la production de carton à l'usine de Trois-Rivières. Un investissement de 250 millions de dollars aura permis la conversion de la machine à papier journal numéro 10.

Maurice Richard

Le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour risque d'être encore sur la sellette avec tous ces grands projets qui sont susceptibles d'éclore un jour ou l'autre. Et il pourrait bien être impliqué dans une solution pour les citoyens qui doivent vivre tout près de terres contaminées.

Yves Lacroix

Le président-directeur général de FAB 3R, Yves Lacroix, commence l'année 2017 au poste de président du conseil d'administration d'Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières. L'homme occupe des fonctions identiques au sein de GROUPÉ, ce partenariat Mauricie-Rive Sud, en plus d'être premier vice-président des Manufacturiers Mauricie-Centre-du-Québec.