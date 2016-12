L'élan de la mondialisation pourrait ralentir en 2017

L'élection de Donald Trump à la présidence américaine et la décision par référendum au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne ont suscité des questions sur l'avenir du commerce sans barrières tarifaires et sur le transfert de productions dans des pays à moindres coûts.

Les frontières retrouvent leurs lettres de noblesse. Le nationalisme économique est récompensé politiquement.

L'ascension de Donald Trump et la victoire du Brexit ont trouvé leur source dans la crise financière mondiale de 2008. Huit ans plus tard, l'économie mondiale ne s'est pas encore tout à fait remise de la confiance ébranlée - des gens sont anxieux, d'autres sont en colère, et plusieurs recherchent des solutions nouvelles à leurs problèmes. L'an prochain, l'incertitude demeure avec les élections prévues en France et en Allemagne.