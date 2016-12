Les affaires en bref

Après 65 ans d'existence, le Club PIC (Professionnel-Industriel-Commercial) est toujours actif. Son objectif est de mettre en commun les expertises des vieux routiers de Shawinigan avec celles des jeunes professionnels fringants et désireux de partager et de faire connaître leurs projets et leurs entreprises. À l'avant, on retrouve Guy Beaudoin, ex-président, Guy Paillé, vice-président, Donald Angers, président et Yves Béland, administrateur. À l'arrière, on aperçoit Stéphane Mongeau, trésorier, Jonathan St-Jean, administrateur et Michel Béliveau, coordonnateur. Deux autres membres étaient absents, soit Pierre Cloutier, administrateur, et Louis Vanasse, secrétaire.