Les affaires en bref

Le magasin a une superficie totale de 7432 mètres carrés et est le plus grand de l'histoire d'Ameublements Tanguay. Sa construction a nécessité des investissements totalisant 12,5 millions de dollars. Tout près de 250 personnes ont travaillé sur cet imposant chantier.

Ce projet a été réalisé par Coarchitecture, Nordic Structures, Les Consultants S.M., Therrien-Pomerleau et Ameublements Tanguay. C'est Nordic Structures qui a fourni la structure en bois lamellé-collé et le soffite en bois l'a été par Prorez.

Le magasin d'Ameublements Tanguay, ouvert en octobre dernier, est en nomination dans la catégorie Bâtiment commercial de plus de 1000 mètres carrés. Il est en compétition avec le Centre Vidéotron de Québec, un supermarché IGA de Boischatel et la SAQ du Marché Jean-Talon à Montréal.

Le nouveau magasin d'Ameublements Tanguay du District 55 à Trois-Rivières est finaliste pour un prix d'excellence remis par le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois. Ces prix reconnaissent le savoir-faire en matière de construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle en bois.

La SADC du Haut Saint-Maurice aura un nouveau directeur général à compter de 2017. Tommy Déziel succèdera ainsi à Chantal Fortin, qui occupera désormais le poste de directrice des services aux entreprises.

«Cette nomination s'inscrit dans un processus de relève qui a débuté en septembre 2015. Dès lors, Mme Fortin avait manifesté l'intérêt de mettre en place un service d'accompagnement personnalisé et accru auprès de la clientèle d'affaires de la SADC. Ses nouvelles fonctions lui permettront ainsi de mettre à profit ses 20 années d'expérience au service des entrepreneurs de la région et de développer le portefeuille de la SADC du Haut Saint-Maurice», mentionne Éric Couture, président du conseil d'administration de la SADC du Haut Saint-Maurice.

Tommy Déziel aura la responsabilité d'effectuer la gestion stratégique et financière de l'organisation. Il sera soutenu par une équipe expérimentée et motivée à répondre efficacement aux demandes et aux besoins de la clientèle. D'ailleurs, ils sont tous très enthousiastes que ce début d'année sera propice à la mise en place de nouvelles idées pour bonifier l'offre de service actuelle de l'organisme.