Avis d'ébullition dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Le périmètre concerné est formé par le ruisseau Lachapelle, l'intersection de la rue David/Chemin Masse, tout le secteur des Capitales ainsi que les résidences à l'ouest du boulevard Thibeau jusqu'à la rue Pie-XII, incluant les rues Masson et Belleau.

Les citoyens sont invités à faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer.

La présence de bactéries dans l'eau incite la Ville de Trois-Rivières a décréter cette mesure qui sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

La contamination posible de l'eau peut nuire à la santé, et les jeunes enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

Comme à l'habitude en cas d'avis d'ébullition, on suggère d'utiliser de l'eau embouteillée pour boire, se brosser les dents, faire de la glace, laver et préparer les aliments. On recommande de jeter les glaçons, boissons et aliments préparés à partir du 26 septembre avec l'eau du robinet.

Pour ce qui est de l'hygiène personnelle (lavage des mains, douche, bain), on peut utiliser l'eau de l'aqueduc tout en s'assurant de ne pas en avaler. Pour les jeunes enfants, il est donc recommandé de mettre très peu d'eau dans la baignoire et de ne pas les laisser jouer dans l'eau.

La vaisselle et les vêtements peuvent être lavés à l'eau chaude ou tiède de manière habituelle avec du détergent. Il faut toutefois bien laisser sécher la vaisselle avant de l'utiliser de nouveau. Pour les personnes qui possèdent un lave-vaisselle, utilisez le cycle le plus chaud.

On demande aussi aux écoles, entreprises, commerces et institutions d'aviser leur personnel et leur clientèle à l'effet que l'eau est impropre à la consommation. Tous sont tenus de fournir une eau potable au personnel et à la clientèle.

Au besoin, les citoyens peuvent communiquer avec les responsables du traitement de l'eau au 819 375-9582. Tous les détails se trouvent aussi sur le site v3r.net