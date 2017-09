Arrêt d'un projet de sablière: «C'est un non-sens»

«Il y a déjà des sablières en exploitation dans le secteur, et la mienne se retrouverait à près de 3 km du camping. Mon projet n'est pas pire que tous les autres, alors pourquoi me pénaliser comme entrepreneur», indique M. Morrissette, se questionnant sur l'apparence d'une manoeuvre électoraliste de la part du conseiller municipal.

En consultant la pétition, on constate en effet qu'à 37 reprises, des signatures se recoupent sur l'une et l'autre des pétitions. Ces signatures proviennent toutes d'utilisateurs du camping Le Corral.

«Je suis repassé faire du porte-à-porte afin de faire signer une nouvelle pétition, celle-là qui expliquait bien mon projet. On a dit des faussetés là-dessus, que j'allais faire 200 voyages par jour, qu'il y aurait des camions comme ça ne se peut pas, que j'allais opérer ma sablière de nuit. Mais quand j'ai pris la peine de m'expliquer avec les gens, il y en a qui avaient signé la première pétition qui ont accepté de signer la mienne et qui sont revenus sur leur décision», explique-t-il.

Or, le promoteur est revenu à la charge au courant de l'été avec une autre pétition, cette fois en faveur du projet, et a demandé à ce que le conseil réévalue sa position et que le règlement soit de nouveau soumis aux élus, ce qui fut fait lors de la dernière assemblée du conseil. Mais pour une seconde fois, le projet a été retiré de l'ordre du jour, avec adoption en varia d'une ultime résolution mettant un terme au projet.

Le projet nécessitait un changement au règlement de zonage pour le terrain situé aux abords de la rivière Saint-Charles, entre l'aéroport et le rang Saint-Nicolas. Or, lors de la séance de consultation publique tenue sur le sujet le 17 juin dernier, des dizaines de citoyens, pétition en main, s'étaient présentés afin de manifester leur opposition au projet.

Appelé à réagir aux propos du promoteur, le conseiller François Bélisle explique qu'il a voulu être proactif dans le dossier, lui qui doit traiter depuis le début de son mandat avec les insatisfactions de citoyens liées aux sablières déjà existantes.

«J'ai déjà l'expérience de ce qui se vit sur le rang Saint-Nicolas avec le transport. Lorsqu'un changement de zonage est adopté pour une sablière, la Ville perd ensuite tout moyen de gérance et n'est plus partie prenante de ce qui se passe.

Tout se décide avec le ministère de l'Environnement et nous n'avons plus aucun pouvoir d'agir. Dans le cas présent, j'ai fait savoir dès le départ mon inconfort avec le projet lors de l'avis de motion et de l'adoption du projet de règlement et que je voulais aussi bien représenter mes citoyens là-dedans», indique-t-il.

C'est donc, selon lui, ce qui s'est produit lors de la consultation publique du 17 juin. «Il y a eu une mobilisation citoyenne, et c'était unanime que les gens étaient en défaveur. Nous n'avons pas pris en compte la pétition qu'ils nous présentaient, nous avons dit que ce serait la consultation publique qui déciderait. Le projet a été expliqué par les fonctionnaires de la Ville et non par un élu. Les citoyens présents étaient tous en défaveur et le conseil, qui est souverain, a choisi d'écouter la population», ajoute-t-il, précisant que le promoteur ne s'était pas présenté à cette consultation publique, pas plus que ses avocats.

M. Bélisle nie par ailleurs ne pas s'être présenté à une rencontre qu'il avait confirmée, mais précise n'avoir été informé de la tenue d'une première rencontre qu'à la toute dernière minute, moment où il ne pouvait pas se libérer. «Nous avions choisi de reporter la rencontre au début du mois d'août et à ce moment, c'est plutôt M. Morrissette qui a annulé cette seconde rencontre», clame-t-il.