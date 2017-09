Aubin veut que Trois-Rivières devienne la ville de l'entrepreneuriat

Pour ce faire, M. Aubin compte miser sur d'importants partenariats avec les institutions d'enseignement, Innovation et développement économique Trois-Rivières ainsi que les différents acteurs du milieu comme la Chambre de commerce, et faire en sorte que la Ville devienne le plus possible un facilitateur pour le développement de l'entrepreneuriat.

Actuellement classée 48e au Canada au niveau de l'entrepreneuriat, M. Aubin souhaite que d'ici 2025, Trois-Rivières se classe parmi les dix premières villes et entend tout faire pour y arriver.

Par ailleurs, Jean-François Aubin souhaite miser sur la position géographique enviable de Trois-Rivières de même que sur toutes les infrastructures de transport existantes dans la ville pour positionner la région comme une plateforme multimodale de transport.

«Trois-Rivières deviendrait cet axe où transitera une grande part des marchandises du Québec», évoque-t-il, disant notamment s'inspirer du modèle de la ville de Chicago, qui s'est développée autour du même créneau.