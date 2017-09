(Trois-Rivières) e candidat au poste de conseiller dans le district des Estacades et ancien journaliste au Nouvelliste, Robert Martin, se retire de la course électorale.

M. Martin soutient se retirer pour des raisons familiales.

«Je souhaite des développements favorables dans des dossiers indiqués à mon programme, notamment pour assurer la sauvegarde et la mise à niveau de l'aréna Jean-Guy-Talbot et pour résoudre le problème du trafic sur les rues Barkoff et Vachon», a-t-il fait savoir en remerciant les gens qui lui avaient apporté leur appui.

Avec le retrait de la course de M. Martin, trois candidats ayant publiquement affiché leurs intentions demeurent en lice.

Il s'agit du conseiller municipal sortant Pierre-Luc Fortin, de Jérôme Francoeur et de Claire Leblanc.