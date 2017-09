Rapport de la vérificatrice générale: une situation financière encore fragile

En point de presse à ses bureaux mardi matin, la vérificatrice générale est revenue sur les principales recommandations et constats de ce septième et ultime rapport de sa part, elle qui quittera bientôt ses fonctions pour devenir vérificatrice générale de la Ville de Sherbrooke.

Selon elle, on note une amélioration de la santé financière de la ville à la suite de la hausse de la richesse foncière uniformisée et de l'augmentation contrôlée depuis 2013 de l'endettement à long terme.

Toutefois, elle dit que la situation financière de la Ville est encore fragilisée par la faiblesse de ses valeurs foncières qui diminue de beaucoup sa capacité de taxation et la rend vulnérable à l'augmentation rapide des taux d'intérêt et de ses frais de fonctionnement.

«Aujourd'hui, 23 % de la charge fiscale est attribuée au remboursement de la dette. C'est une grande part du budget qui est attribuée au remboursement de la dette. Je considère que par rapport à la situation financière des dernières années, le niveau de la dette s'est stabilisé.

Ce que je trouve, c'est que pour stabiliser ce niveau, on a dû augmenter notre portion de revenus attribuée au remboursement de la dette et aux frais d'intérêts. Plus ce pourcentage est élevé, moins ça laisse de disponibilité pour les autres dépenses, et ma capacité de taxation est limitée de par ma valeur foncière qui est inférieure aux autres grandes villes», note-t-elle en point de presse.

Elle estime donc essentiel que la Ville contrôle l'augmentation du service de la dette et de ses frais de fonctionnement à l'aide d'une planification financière serrée de ses dépenses pour tenir compte de ces éléments.