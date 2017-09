Partenariat entre la SDC et la Démarche des premiers quartiers

(Trois-Rivières) Une entente de collaboration est survenue entre la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières (SDC) et la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières afin de permettre une meilleure diffusion de l'offre commerciale du centre-ville aux résidents.

Ainsi, dès cet automne, la SDC développera du contenu exclusif pour les résidents des premiers quartiers qui sera diffusé dans le bulletin de la Démarche ainsi que sur les diverses plates-formes de l'organisme.

Une étude de mix commerciale commandée par la Ville cet hiver révélait que 91 % des résidents des premiers quartiers fréquentent les commerces du centre-ville.

«Les résidents du centre-ville consomment déjà au centre-ville. Ils sont à proximité, alors il va de soi qu'on veut travailler avec les organisations en place pour mieux faire connaître nos établissements», explique Patrick Dupuis, président de la SDC, qui espère solidifier la clientèle courante des commerçants, clientèle présente à l'année contrairement à la clientèle touristique.

«Pour nous, il est essentiel de travailler en collaboration avec les organisations déjà existantes sur le territoire des premiers quartiers afin d'assurer l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, et ce, sur les plans social, économique, environnemental et culturel. La collaboration avec la SDC nous permettra de faire connaître davantage l'offre de services du centre-ville, par exemple les commerces, les restaurants et même les activités offertes en cours d'année», mentionne Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers.