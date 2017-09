Une histoire «cousue de fil blanc», dit Aubin

Il questionne d'ailleurs les intentions d'André Bertrand, qui avoue carrément s'être confié à Yves Lévesque au sujet de cette histoire, qu'il qualifie aujourd'hui de «cousue de fil blanc».

«On a un candidat (Bertrand) qui se défend bien d'être piloté par un autre, mais à la première intervention, il sème le doute. Depuis quand un candidat va se confier à son adversaire sur de telles questions? C'est gros et j'avoue que je ne la comprends pas», ajoute M. Aubin.

Ce dernier répète avoir été mis au courant de la démarche de Mme Camirand qu'une fois le courriel envoyé.

«Oui, nous avions discuté qu'on trouvait ça dommage de diviser le vote, mais ça a été une initiative personnelle de sa part. Je n'ai pas à approuver ou désapprouver ce qu'elle a fait. Si j'avais lu le courriel avant qu'elle ne l'envoie, oui j'aurais certainement changé certaines phrases qui pouvaient porter à interprétation.

Mais une fois qu'elle en a expliqué le sens, on peut bien faire du millage là-dessus mais il n'y a pas de fondement. Si c'était vraiment fondé, alors qu'on dépose une plainte au Directeur général des élections. Mais pour l'instant, je le perçois plus comme une tentative de me salir de la part de mes adversaires», évoque M. Aubin.

Il ajoute être convaincu de la bonne foi de Marie-Claude Camirand dans cette affaire. «Même si je ne suis pas d'aucune manière associé à ce courriel, je suis certain que Mme Camirand est une personne intègre et honnête et à ce titre, je suis convaincu que sa seule motivation était de tenter de rallier ensemble les forces du changement, rien de plus», ajoute-t-il.