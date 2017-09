Colisée: pas de pelletée de terre avant les élections

Le Nouvelliste a en effet appris que l'ouverture des soumissions pour l'octroi du contrat de construction a été repoussée, cette fois de huit semaines. Une nouvelle qui pourrait avoir une incidence sur la réalisation même du projet, dépendemment du résultat de l'élection municipale.

L'ouverture des soumissions des compagnies intéressées à construire le nouveau colisée de deux glaces, dont une qui comptera 5000 sièges, devait au départ se faire ce jeudi 14 septembre.

Étant donné le processus de préqualification des soumissionnaires ainsi que le délai nécessaire à présenter la résolution au conseil municipal, on pouvait s'attendre à ce que le contrat soit octroyé à la séance du 4 octobre, dernière séance du conseil avant les élections, advenant un vote majoritaire ou unanime du conseil municipal.

Or, c'est à la demande des soumissionnaires que ce nouveau délai a été accordé, explique le porte-parole de la Ville, Yvan Toutant. «À la demande des soumissionnaires, l'ouverture a été repoussée de huit semaines. Ils nous ont indiqué vouloir bénéficier de plus de temps pour peaufiner les propositions en vue de la construction. Le comité responsable du suivi pour le colisée a acquiescé à leur demande», indique M. Toutant.

Ce n'est donc pas avant le 9 novembre, soit quatre jours après les élections, que les projets seront soumis au comité de sélection qui fera ensuite sa recommandation au conseil municipal pour l'octroi final du contrat de 53,6 M$, dans une séance de travail ultérieure.

Le maire Yves Lévesque ne cache pas qu'il aurait aimé donner une pelletée de terre avant les élections, tel qu'il l'avait annoncé depuis plusieurs mois déjà.

«On m'a expliqué que si le comité n'avait pas accepté le délai demandé par les soumissionnaires, on aurait pu perdre certains de ces soumissionnaires, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour présenter un projet conforme aux exigences de la Ville. Oui, j'aurais aimé que ça se fasse à l'automne, mais c'est mieux pour la Ville si on peut avoir un maximum de soumissionnaires et des soumissions qui entrent dans les coûts demandés et les critères exigés», admet Yves Lévesque.