Marie-Claude Camirand a tenté de rallier André Bertrand

Bien que M. Bertrand ait refusé de dévoiler l'identité des personnes ayant tenté de le convaincre, c'est le maire Yves Lévesque, qui avait reçu les confidences de M. Bertrand à ce sujet, qui a révélé qu'il s'agissait notamment de Marie-Claude Camirand en début de semaine sur les ondes du 106,9 Mauricie.

Toutefois, selon Mme Camirand, elle n'a jamais tenté de le dissuader, mais plutôt de l'inviter à se joindre à l'équipe de M. Aubin.

Dans le courriel qu'elle a partagé au Nouvelliste, on peut d'ailleurs lire l'extrait suivant: «On sait toi et moi que ça doit changer à la Ville. D'un côté, il y a l'interne: moi je subis depuis 8 ans à une dictature qui est vraiment difficile à vivre. Il y a l'externe: le respect du citoyen, le respect de la capacité de payer, la transparence, l'implication citoyenne, toutes des valeurs qui en ce moment sont très très négligées par le premier magistrat. (...) Ensemble, nous pouvons former une super équipe du tonnerre! Jean-François peut assurément te faire une place dans son équipe et, après le 5 novembre, il ne t'oubliera pas, c'est certain».

«Je lui ai offert de s'unir avec nous, pas de ne pas se présenter, il y a une nuance. On veut amener le changement et la majorité souhaite du changement, on l'a vu aux dernières élections car plus de 50 % des électeurs n'ont pas voté pour M. Lévesque. Mais dans ma tête, je ne lui ai jamais offert un poste ou un emploi. Je voyais plus des possibilités qu'il puisse s'impliquer sur des comités de citoyens. Cet homme a un très grand bagage et de très bonnes idées et il aurait facilement pu s'impliquer sur différents dossiers», indique Mme Camirand.

Le principal intéressé, André Bertrand, rétorque qu'il ne l'a pas perçu comme tel et que plusieurs personnes de son entourage à qui il a fait lire le courriel ont également interprété qu'on tentait de «l'acheter» pour qu'il retire sa candidature, en lui offrant un travail dans l'équipe de M. Aubin. «Si je veux faire partie d'un comité de citoyens, je n'ai qu'à lever la main et je sais que je vais en faire partie. C'est un peu bizarre de me demander de retirer ma candidature à la mairie pour ça», évoque-t-il.