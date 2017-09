Une glissoire réfrigérée à l'Île Saint-Quentin

La glissoire offrira deux paliers pour la glissade sur tubes: un de 24 pieds de hauteur (7,3 mètres) et l'autre de 35 pieds (10,6 mètres), comprenant chacun deux corridors.

L'ancienne glissoire s'élevait à une hauteur de 23 pieds (7 mètres), et couvrait une surface de 180 pieds (54 mètres), alors que la nouvelle en couvrira une de 321 pieds (97,8 mètes).

L'équipement sera démontable et remontable, permettant ainsi de récupérer l'espace en période estivale.

Le principal avantage de l'aspect "réfrigéré" de cette infrastructure est que la glissoire pourra être utilisée plus tôt à l'automne et plus tard en hiver, voire au début du printemps.

La glissoire devrait être installée en novembre pour être testée, et accessible au public à la fin de 2017 ou au début de 2018.