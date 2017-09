Investissement à l'aréna Jérôme-Cotnoir

C'est que le système de réfrigération de l'aréna ne répondait plus aux normes gouvernementales, qui exigent désormais des systèmes plus performants et écoénergétiques afin de contrer les gaz à effet de serre, explique le maire Yves Lévesque.

Les Villes disposent d'ailleurs d'un échéancier pour changer les systèmes non conformes, qui devront avoir disparu du paysage en 2020, ajoute M. Lévesque.

Ainsi, l'ancien système au fréon sera remplacé par un système à l'ammoniac dans les prochains mois. Des 2 350 000 $ nécessaires à cette transformation, la Ville de Trois-Rivières pourra compter sur une aide financière de Québec de 750 000 $ en subvention.