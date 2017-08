En Route vers l'île: plus de 100 participants attendus

(Trois-Rivières) La compétition amicale En route vers l'île est de retour en 2017. Plus de 100 participants sont attendus le 9 septembre à l'occasion de cette activité de marche, de course et de vélo qui prend fin à l'île Saint-Quentin de Trois-Rivières.

Mise sur pied en 2016, cette activité n'a rien de compétitif, rappelle la conseillère municipale Sabrina Roy, instigatrice de l'événement.

«L'objectif est de faire bouger les gens des premiers quartiers. On veut attirer des athlètes, mais aussi des papas, des mamans, avec la poussette, des personnes âgées. C'est un événement rassembleur. Et on veut que les gens de partout à Trois-Rivières participent à l'activité.»

L'aspect compétitif réside davantage dans la provenance des participants.

La coupe de la participation est remise au secteur de la ville qui est représenté par le plus de citoyens. Les deux parties opposées sont l'est et l'ouest, la rivière Saint-Maurice étant le point de référence.

«L'an passé, c'est l'est qui a gagné. C'est symbolique», ajoute Mme Roy, qui fait partie du comité organisateur.

Quelque 100 personnes ont pris part à la première édition, en 2016.

Des parcours de 3, 5 et 10 kilomètres seront offerts aux marcheurs, aux coureurs et aux cyclistes. Le comité organisateur amène une nouveauté en 2017, soit un parcours de 20 km pour le vélo.

Le grand rassemblement à l'île Saint-Quentin sera agrémenté d'un dîner gratuit. Un tirage de prix de présences, dont un vélo FIXIE d'une valeur de 800 $, aura lieu.

Quartiers Vie, la Démarche des premiers quartiers, le service des loisirs, Amaro, les Artisans de la Paix, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec et la Corporation de l'île Saint-Quentin sont les organisateurs de l'événement.

Pour s'inscrire, il faut téléphoner au 819 371-9393. L'inscription est gratuite.