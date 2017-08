Luc Tremblay sollicite un second mandat

L'homme d'affaires cumule près de 15 ans d'engagement communautaire dans le district et s'estime enrichi de ses deux années passées à titre de conseiller municipal.

Luc Tremblay estime que sa candidature est basée sur des engagements tels que la qualité de vie, la sécurité, l'amélioration des infrastructures du quartier, ainsi que le contrôle de la dette et le contrôle des hausses de taxes municipales.

Siégeant présentement sur les comités de l'Expo agricole, culture loisirs et vie communautaire, l'Unité régionale de loisirs et de sports, vice-président du Comité de logement social, développement des ressources humaines et sécurité publique, M. Tremblay ne calcule pas ses heures investies pour le bien-être des résidents du district de Châteaudun en particulier et de la ville de Trois-Rivières en général.

On se souviendra que Luc Tremblay avait été élu dans une élection partielle au cours de ce dernier mandat, après le décès du conseiller municipal Jean Perron.

À ce jour, outre Luc Tremblay, deux autres candidats ont annoncé publiquement leurs couleurs dans le district de Châteaudun. Il s'agit de Sylvain Courchesne et Jennie Perron.