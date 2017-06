Sabrina Roy veut poursuivre le travail amorcé

(Trois-Rivières) La conseillère municipale du district Du Sanctuaire à Trois-Rivières, Sabrina Roy, annonce qu'elle sollicitera un second mandat dans le nouveau district De La Madeleine, qui verra le jour après la refonte de la carte électorale municipale.

La jeune mère de famille qui se décrit comme dynamique et impliquée dans sa communauté dit connaître la réalité des gens du district, avec sa diversité des âges, des besoins et des réalités de chacun.

Au cours de son premier mandat, Sabrina Roy a siégé sur plusieurs comités, dont la STTR, le Grand Prix de Trois-Rivières, les travaux publics et l'urbanisme. Elle s'implique également sur plusieurs comités de son district dont les fêtes de district, Quartiers-Vie, le Printemps en action, En route vers l'île et le comité Embellissement qui a permis l'installation de bacs à fleurs et de sapins de Noël sur le boulevard Sainte-Madeleine.

Sabrina Roy est aussi à l'origine du programme d'aide à la rénovation de façades donnant sur une artère commerciale ainsi que son volet résidentiel, l'installation de jeux d'eau au parc Lionel-Rheault, la citation du site historique du coeur de Cap-de-la-Madeleine, la réparation des murets de l'étang du Moulin et du Sacré-Coeur ainsi que les réfections des rues Saint-Maurice et Saint-Laurent.

Sabrina Roy entend poursuivre le travail pour redynamiser le bas du Cap, un secteur pour lequel elle estime qu'«il est grand temps qu'on lui accorde la réelle importance qu'il devrait avoir».

Elle souhaite également élaborer de nouveaux projets pour les jeunes familles et les aînés, en plus de ramener un événement d'envergure sur la rue Fusey. À ce sujet, elle rencontrera les citoyens le 8 juillet à 13 h au parc Des Chenaux.

À ce jour, un autre candidat a annoncé ses couleurs dans ce district, soit le directeur du centre communautaire Jean-Noël-Trudel, Gaétan Laperrière.