Nouveaux tarifs à Shawinigan: «Je me demande ce que la Ville va gagner»

Mardi soir en assemblée publique, René Lecours, propriétaire de Hockey Lemay et de la Cordonnerie Lemay, a profité de la période de questions pour sensibiliser les élus aux dommages collatéraux de la politique qui vient d'entrer en vigueur.

En sourdine, les négociations entourant les services supralocaux depuis l'automne 2015 indisposaient certaines personnalités d'affaires de Shawinigan, inquiètes des retombées négatives de ce débat.

Même qu'en décembre 2015, l'ex-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, Martin St-Pierre, avait joint sa voix au député de Saint-Maurice, Pierre Giguère, pour s'offrir comme conciliateur dans ce dossier. Le porte-parole de la CCIS craignait alors une réaction négative des visiteurs, qui iraient consommer ailleurs si les frais pour les non-résidents devenaient trop élevés.

Le hockey mineur a pris beaucoup de place dans ces négociations. La Ville de Shawinigan a finalement décidé de faire passer de 400 $ à 800 $ les frais imposés aux jeunes hockeyeurs qui viennent de l'extérieur. M. Lecours estime qu'il s'agit d'une hausse démesurée.

«Je connais beaucoup de commerçants de Shawinigan qui se plaignent de la situation», explique l'homme qui exploite des commerces depuis 35 ans.

«Un résident de Saint-Boniface qui vient pratiquer à l'aréna de Grand-Mère, par exemple, ira dans un restaurant, ira consommer à un marché ou à une station d'essence. Il me semble qu'une taxe raisonnable de 200 $ ou 250 $ aurait été plus appropriée.»

«Comment la Ville peut économiser de l'argent en n'ayant pas de non-résidents qui viennent jouer au hockey, en n'ayant pas de non-résidents qui viendront se baigner au Centre des arts?», questionne-t-il. «Est-ce que ça va baisser le coût d'entretien de nos arénas? Allez-vous fermer les compresseurs une heure par jour parce qu'il y aura moins de joueurs sur la patinoire?»

M. Lecours comprend la question d'équité envers les citoyens de Shawinigan et le principe que le conseil municipal souhaite faire respecter. Mais déjà, il observe des conséquences néfastes.

«Vous privez l'ensemble des commerçants de revenus», partage-t-il. «Vous faites toutes sortes de choses pour attirer les touristes. Nous en avons eu beaucoup cette année, qui ont dépensé de l'argent. Mais j'ai des remarques de clients qui me disent que la Ville de Shawinigan ne veut pas de nous, alors pourquoi on viendrait magasiner ici? Je me demande ce que la Ville va gagner. Je sais que les commerçants, on va perdre.»