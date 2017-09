Shawinigan s'équipe pour l'hiver

(Shawinigan) Avec les plaintes qui se sont accumulées au même rythme que les centimètres de neige l'hiver dernier, le Service des travaux publics de la Ville de Shawinigan a dû rebrasser les cartes, au cours des derniers mois, pour offrir un déneigement plus efficace. Mardi après-midi, une série de changements ont ainsi été annoncés et ces initiatives devraient entraîner des débours supplémentaires d'un million de dollars.

Le maire, Michel Angers, assure que cette facture ne sera pas directement refilée aux citoyens. Lors de la préparation du budget 2018, l'administration municipale devra trouver des économies pour permettre l'augmentation du budget de déneigement de 5,5 à 6,5 millions $. Le cauchemar du dernier hiver ne laissait guère le choix aux élus, souligne le maire.

«À chaque année, nous avons une réflexion sur l'ensemble des services pour voir s'il y a des corrections ou des améliorations à faire», explique-t-il.

«On ne se cachera pas pour dire que l'hiver dernier, ça n'a pas été facile. Le bilan du Service des travaux publics pour les opérations de déneigement en 2016-2017 nous a permis de revoir l'ensemble de nos processus avec deux objectifs: améliorer la qualité de nos opérations et augmenter le niveau de satisfaction de nos citoyens.»

Les Shawiniganais qui habitent les rues résidentielles verront sans doute la différence la plus significative. Dans leur zone, les équipes de déneigement interviendront dorénavant à cinq centimètres d'accumulation, plutôt qu'à huit. Sur les artères principales, pas de changement. À trois centimètres au maximum, la machinerie fera son apparition.

Enfin, des zones scolaires, des circuits d'autobus, des zones industrielles et des églises seront regroupés dans un niveau d'intervention intermédiaire, soit entre 3 et 5 centimètres d'accumulation. Évidemment, ces pratiques toucheront autant les employés municipaux que les entrepreneurs privés, qui se chargent maintenant du déneigement de la plus grande partie du territoire.

«Nous sommes beaucoup plus exigeants dans les devis contractuels. Nous avons aussi revu nos façons de faire les choses, avec l'ajout d'une équipe de fin de semaine. Ce sera extrêmement précieux», souligne M. Angers, précisant que six employés seront dorénavant assignés à cet horaire. Rappelons que les cols bleus avaient accepté ce changement lors de la dernière négociation pour le renouvellement de la convention collective.

La Ville a également refilé les opérations de déneigement de certains secteurs au privé, modifiant ainsi des territoires. Les quartiers Sainte-Flore, Val-Mauricie et le territoire de Saint-Jean-des-Piles seront dorénavant faits par des entrepreneurs.

Stéphane Lahaie, directeur du Service des travaux publics, fait remarquer que ces changements permettront de récupérer des employés municipaux en milieu urbain, ce qui devrait aussi contribuer à améliorer le service. Le nombre de contrats pour le déneigement de bornes d'incendies sera augmenté.

Les nouveaux devis font passer de huit à six heures le temps pour rétablir les conditions routières normales après une accumulation. Des opérations d'élargissement des rues seront réalisées à 150 et 225 centimètres de neige.

«Avant, c'était aléatoire», confesse M. Lahaie. «Parfois, les délais étaient très longs pour certains entrepreneurs. Ils auront maintenant cinq jours pour faire le travail.»

Les entrepreneurs devront aussi se conformer à une liste précise de machinerie obligatoire pour réaliser adéquatement les travaux. Par exemple, au moins une niveleuse est requise par contrat. De son côté, la Ville a acquis une niveleuse et un tracteur à trottoirs.