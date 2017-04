Investissement de 12 millions $ au Centre de données fiscales de Shawinigan

(Shawinigan) Après avoir annoncé la création du Centre national de vérification et de recouvrement l'automne dernier, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, s'est déplacée à Shawinigan, mardi matin, pour confirmer un investissement attendu depuis plusieurs années.

L'immeuble bénéficiera d'une première phase d'investissements de 12 millions de dollars d'ici 2019, un signal clair qui consolide l'avenir de quelque 860 postes équivalents à temps plein.

Plusieurs centaines de fonctionnaires étaient d'ailleurs rassemblés dans l'atrium du centre pour entendre de vive voix la nouvelle tant attendue. L'annonce a été faite en présence du ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, du député de Saint-Maurice à l'Assemblée nationale, Pierre Giguère, et du maire de Shawinigan, Michel Angers.

Cette première phase doit s'échelonner jusqu'en 2019. Elle consiste principalement à refaire les plafonds, à moderniser l'éclairage et à réparer le stationnement. Mme Lebouthillier a tenu à souligner la ténacité et la persévérance de son collègue ministre pour en arriver à la confirmation de cette première phase.

«On se donne un édifice plus moderne pour un centre résolument tourné vers l'avenir», résume M. Champagne.

«En octobre 2015, nous prenions l'engagement de maintenir les emplois, mais aussi d'aller de l'avant avec la réfection du bâtiment. En novembre 2016, nous annoncions que Shawinigan allait devenir le plus grand centre national, au pays, de recouvrement et de vérification. Maintenant, nous annonçons la première phase d'un plan à long terme pour offrir un milieu de travail moderne et surtout adapté à la nouvelle mission du centre fiscal de Shawinigan.»