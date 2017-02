Pas de demi-marathon des pompiers en 2017

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, ne nie pas qu'une course similaire puisse renaître en 2018, mais il ne peut s'engager en ce sens en ce moment. Le Demi-marathon des pompiers bénéficiait d'une aide financière municipale de 2500 $ et de certains services techniques, une offre qui pourrait être transférée à une nouvelle organisation.

Cet événement avait défrayé la manchette en 2015, lorsque Maxime Fournier, un jeune pompier du Service de sécurité incendie de Shawinigan, s'était effondré à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il était décédé à la suite d'une arythmie sévère.

Dans son rapport, la coroner s'était demandé si l'accès à des soins avancés en réanimation cardiaque aurait pu améliorer les chances de survie du pompier de 21 ans. Elle n'avait toutefois formulé aucune recommandation à l'organisation.

M. Boulianne assure que ce triste événement n'avait pas mis une telle pression sur l'organisation qu'elle puisse expliquer son retrait.

«C'est un drame qui est arrivé et on ne s'en cache pas», commente-t-il. «Mais nous avons eu d'autres éditions et ça a bien été. Ce n'est pas ce qui a fait en sorte que j'arrête.»