Travaux illégaux réalisés par Yves Gélinas: un simple avis de non-conformité

Pour mettre un peu plus de pression sur la Ville, l'éleveur avait même déposé une plainte contre ses propres agissements, même si un inspecteur du Service de l'aménagement et de l'environnement avait constaté les faits sur place le 21 novembre dernier.

«L'avis dit que les travaux qui ont été faits ne sont pas conformes et nous lui demandons de ne plus faire ça», résume François St-Onge, directeur des communications à la Ville de Shawinigan. «Il n'y a pas d'amende. C'est un premier avis de non-conformité.»

En principe, l'éleveur s'exposait à une amende, mais il plaidait l'urgence de ces travaux pour les justifier. Finalement, la Ville de Shawinigan lui a transmis un avis d'infraction qui détaille les faits reprochés. Elle demande à M. Gélinas de «cesser immédiatement toute intervention non conforme à la loi et à la réglementation sur les rives ou dans le littoral de ce ruisseau».

La Ville de Shawinigan ne pouvait pas lui en émettre un, puisque selon elle, ces manoeuvres contrevenaient à son Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Sans permis, M. Gélinas ne pouvait bénéficier d'une aide financière au programme Prive-Vert, auquel le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation l'avait jugé admissible.

M. Gélinas s'était présenté à la mairie de Shawinigan en novembre 2013 et il s'était classé deuxième sur trois candidats, avec 21 % des votes exprimés.

Il confie qu'il ne défiera pas le maire sortant lors de la prochaine élection, dans neuf mois.

«Je n'y vais pas», confirme-t-il. «Michel Angers a plus que doublé les comptes des taxes et la dette a augmenté dans les mêmes proportions. Est-ce que je pourrais aller à la mairie et demander un effort supplémentaire aux payeurs de taxes pour avoir plus d'argent dans les coffres afin de payer la dette plus rapidement?»

«Il a géré de façon tellement irresponsable que la situation est irréversible», prétend M. Gélinas. «Ça va finir par une tutelle du gouvernement. Si je me présente là, je vais simplement ramasser la merde de l'autre.»

Pour le moment, personne n'a manifesté l'intention de détrôner Michel Angers lors de l'élection du 5 novembre. Le maire de Shawinigan sollicite un troisième mandat.